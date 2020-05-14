İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada
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İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde oturan iş adamı Aydın Arvas, evin kapısında iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan iş adamı Aydın Arvas Beylikdüzü'nde bir hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da iş adamına infaz girişimi! Saldırganların geliş anı kamerad

İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada
14.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:54

Beylikdüzü'nde oturan iş adamı Aydın Arvas yaşadığı evin kapısına gelen iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların binaya gelme anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

İŞ ADAMINI VURARAK KAÇTILAR

Olay, bugün sabah 9:00 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, evinde gazete okuyan Aydın Arvas zil çalınmasıyla kapıya yöneldi. Kapıyı açan Arvas, elinde silah olan iki kişiyle karşılaştı. Hemen kapıyı kapatmak isterken şahıslar silahlarına davranarak Arvas'ı vurarak kaçtılar. Kanlar içinde yerde yatan Arvas'ın sesini duyan aile bireyleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan iş adamı Aydın Arvas Beylikdüzü'nde bir hastaneye kaldırıldı. Arvas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE ŞİRKET AVUKATLARI VURULMUŞTU

5 Ekim 2019 günü iş adamı Aydın Arvas'ın avukatı Erzat Çiftçi da lüks aracının içinde silahlı saldırıya uğramıştı. Silahlı saldırı girişimlerinin ardında iddiaya göre, Esenyurt bölgesinde yapılan iki binin üzerinde konut ve rezidans projesinden dolayı mahkemelik olan ve sahte belgeler düzenleyerek başka şirketlere ait inşaat projelerini kendilerine ait gibi gösteren bir şebeke olduğu düşünülüyor.

SALDIRGANLARIN GELİŞ ANI KAMERADA

Sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırı da şahıslar gelmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yüzleri maskeli iki kişinin apartmana girişleri ve olayı gerçekleştirdikten sonra koşarak olay yerinden kaçtıkları görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
CENGİZHAN: NE KADAR MAFYA ÇAR ÇAKALLL VARSAA ACİLEN TEMİZLENMELI DEVLET BUNU YAPMIYOR SA.EVİME İŞYERİNE BÖYLE MAFYAVARİ ÇAR ÇAKAL GELDİĞİNDE VURMA HAKKIM OLMALI CEZA ALMAMALIYIM.
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