İş adamı otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti
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Pamukçu, Kilis, Güncel

İş adamı otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Kilis'te bir iş adamı, otelini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis etti.

19.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:10
İş adamı otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Kilis'te bir iş adamı, otelini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis etti.

İş adamı Tahsin Pamukçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve ailelerini virüsten uzak tutabilmeleri adına böyle bir adım attığını söyledi.

Yetkililerle görüşüp oteli dışarıdan hiç müşteri almamak kaydıyla sağlık sektörüne tahsis ettiğini anlatan Pamukçu, "Salgının başladığı ilk günlerde Belediye Başkanımız vasıtasıyla devletimizi temsil eden yetkililere sağlık çalışanlarımız için konaklamayı, her türlü ihtiyaçlarını karşılamayı taahhüt etmiştim. Maddi ve manevi varımızı insanımızın zor zamanında kullanımına sunmak onlara moral olsun diye hal ve hatır sormak, az, çok imkanlarımızı seferber etmek başta bizi yetiştiren ana babamız olmak üzere kültürümüzün mirasıdır." dedi.

Kilis İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi doktorlarından Aysun Çakır da sağlık sektöründe çalıştıkları için diğer insanlara göre daha fazla riskle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Otelin sağlık çalışanlarına tahsis edildiğini öğrenince ailelerimize bulaştırmamak için buraya yerleştik. Bir süre sevdiklerimizden uzak idare edeceğiz." diye konuştu.

Sağlık personeli Yavuz Selim Kırmızı da anne ve babasının kronik rahatsızlığı bulunduğunu, bu nedenle otelde kaldığını ifade etti.

İş adamı otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Kaynak: AA

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