İş Adamı Öngel, Havza'da Toprağa Verildi

İstanbul'da 102 yaşında hayatını kaybeden hayırsever iş adamı Hacı Mehmet Öngel, memleketi Havza'da son yolculuğuna uğurlandı.

Öngel'in cenazesi Havza'daki evine götürülerek burada helallik alındı.

İlçede eşi Naciye Öngel ve kendi adını taşıyan iki okul, diyaliz ünitesi binası ve cami yaptıran hayırsever iş adamı, Kevser Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Göçmenler Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Vali Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Öngel ailesine eğitime ve ilçeye vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederek taziyelerini ilettiler.

Hayırsever iş adamının oğlu Korkmaz Öngel ise, "Aile büyüğümüzü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Aynı zamanda bizi acı günümüzde yalnız bırakmayan koca yürekli öğrencilerimizle de babamız adına gururluyuz. Bu acı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.