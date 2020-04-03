İş adamı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL bağışladı
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Nusret Gökçe

İş adamı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL bağışladı

İş adamı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL bağışladı Adıyamanlı işadamı Nusret Özavcı, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL'lik bağış yaptı.

03.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:09
İş adamı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL bağışladı

İş adamı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL bağışladı

ADIYAMAN - Adıyamanlı işadamı Nusret Özavcı, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL'lik bağış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na toplumun her kesiminden yağıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Biz bize yeteriz' sloganıyla başlatılan kampanyaya Adıyamanlı iş adamı Nusret Özavcı'da destek vererek, 300 bin TL bağışladı. Banka şubesine giden ve hesabından 300 bin TL, kampanyanın hesabına havale eden iş adamına dekontunu Banka Müdürü Mehmet Yunus Selçuk verdi. İşadamı Nusret Özavcı, "Biz işadamları olarak 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasında devletimizin yanındayız. Bu zor günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya bizimde katkımız olsun istedik. Çorbada tuzumuz olması için bağışta bulunduk. Toplumumuzun tüm kesiminin bu kampanyaya katılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İş adamı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL bağışladı

Kaynak: İHA

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İş adamı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin TL bağışladı
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