Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş (2)
5 ŞÜPELİ ADLİYEDEOrdu'da, Pınar Sarı'nın (28) Melet Irmağı'nda cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili gözaltına alınan E.A., E.Y., O.K., A.K. ve V.V., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
20.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:56
5 ŞÜPELİ ADLİYEDE
Ordu'da, Pınar Sarı'nın (28) Melet Irmağı'nda cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili gözaltına alınan E.A., E.Y., O.K., A.K. ve V.V., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Ahmet BAYRAK/ORDU,
Kaynak: DHA