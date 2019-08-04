Irmağa giren fındık işçisi boğularak hayatını kaybetti

Irmağa giren fındık işçisi boğularak hayatını kaybetti

Ordu'da serinlemek için ırmağa giren bir kişi hayatını kaybetti.

4.08.2019 22:14
Irmağa giren fındık işçisi boğularak hayatını kaybetti

Ordu'da serinlemek için ırmağa giren bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ulubey ilçesinden Altınordu ilçesine fındık toplamak için gelen 21 yaşındaki Tolga Baki, serinlemek için Melet Irmağı'na girdi. Akıntıya kapılan şahıs, çevredekiler ve dalgıç polisler tarafından sudan çıkartıldı. 112 ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınan Tolga Baki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuyla alakalı tahkikat sürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA
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