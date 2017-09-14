Irma Kasırgasının Vurduğu Florida'ya Ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melanie Trump ile birlikte Irma kasırgasında zarar gören Florida eyaletine ziyaret gerçekleştirdi. Donald Trump, Florida eyaletinde kasırganın vurduğu bölgeleri ziyaret etti. Florida Valisi Rick Scott, ABD Senatörü Marco Rubio ve yetkililer ile birlikte Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'i Fort Myers, hava üstünde karşıladı. Trump, "Air Force One" uçağı ile gediği Florida'da afetzedeler ile görüştü ve helikopterle afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Bölgedeki incelemelerin ardından Afet Koordine Merkezinde (FEMA) yetkililer ile bölgede yaşananları değerlendirildi. Trump, fırtınanın etkili olduğu bölgelerde ilk müdahaleyi yapan görevlilere ve yerel yetkililere övgüde bulunarak teşekkür etti. ABD Başkanı Trump, bölgedeki zararın karşılanacağını ve afetzedeler için el birliğiyle çalışacaklarını belirtti.



(Hasan Çelik / İHA)