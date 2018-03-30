İrlanda'daki Publardaki 100 Yıllık Hayırlı Cuma İçki Yasağı Kaldırıldı

İrlanda Cumhuriyeti'nde pubseverler için Hayırlı Cuma bu yıl daha bir güzel çünkü nihayet Paskalya tatilini biralarını içerek kutlayabilecekler.

Yaklaşık 100 yıldır İrlanda'da yerleşik Hristiyan gelenekleri nedeniyle Paskalya tatilini başlatan Hayırlı Cuma günü publarda içki satılması yasaktı.

Fakat bu yıl Ocak ayında İrlanda parlamentosu bu yasağı kaldıran yeni bir düzenlemeyi onayladı.

Böylece bu yıl daha öncekilerden farklı olarak sabah yerel saatle 10.30'da açıldı ve sabaha karşı 00.30'da kapanacak.

İçki satan dükkanlar ise değişiklikten tersine etkileniyor. Eskiden bir günlük pub yasağı yüzünden bir gün öncesinden içki stoklayanlar çoktu, şimdi buna gerek kalmamış oldu.

Hayırlı Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti'nde geleneksel olarak bol bol ev davetleri veriliyor ve insanlar günlük yaşamın önemli bir parçası olan pub yerine evlerde toplanıyorlardı. Şimdi pub kapıları açılınca bu partilerin de azalabileceğini tahmin etmek güç değil.

Tabi turistler için de iyi bir haber bu. Geleneksel yasaktan habersiz olan turistlerin Dublin sokaklarında içki içecek bir yer arayışı az rastlanan bir manzara değildi. Bazılarının içki içebilmek için içinde bar olan ve yasağın istisnası olan trenlere ya da gemilere binip seyahat ettikleri bile görülüyordu. Sevinenler ve memnuniyetsizler Yasağın 100 yıl sonra kaldırılışı kuşkusuz İrlanda ekonomisine bir hareketlilik getirecek.

İrlanda Pub Sahipleri Federasyonu yasağın kalkmasının 40 milyon euro kadar ek gelir yaratabileceğini, hazinenin ise bundan vergi yoluyla 7 milyon euro civarında gelir elde edeceğini söylüyor.

Fakat yasağın kaldırılışına herkesin kadeh kaldırdığını söylemek yanlış olur. Çünkü Roma Katolik kilisesinin tarihsel olarak çok etkili olduğu İrlanda'da hala dini sebeplerle yasağın sürmesi gerektiğini düşünenler de az değil.

Adanın kuzeyinde Birleşik Krallik'ın parçası olan Kuzey İrlanda'da ise publar Hayırlı Cuma günleri açılıyor ancak sadece 17.00 ile 23.00 arasında içki satışı yapabiliyor.

Şimdi Kuzey'de de yasağın tümüyle kaldırılması çağrıları yapılıyor.