İrfan Karacan kimdir? İrfan Karacan kaç yaşında, nereli? İrfan Karacan hayatı ve biyografisi!

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İRFAN KARACAN KİMDİR?

1970 yılında Malatya'ya bağlı Karaca Köyü'nde doğdu. İlk, orta ve liseyi Malatya'da okudu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 24 yıldır Üsküdar'da yaşıyor ve 20 yıldır burada avukatlık yapıyor. Ayrıca Boğaziçi Alarm İzleme Merkezi LTD ve Artech Teknoloji Güvenlik Sistemleri LTD şirketlerinin de ortağı.

10 yılı aşkın süredir Üsküdar CHP üyesi olan Karacan, ilçe örgütünün hukuk ve seçim komisyonlarında görev aldı. 2011 yılında hukuk işlerinde sorumlu il başkan yardımcılığı görevini yaptı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı iken seçimlerde parti adına görev yapmak üzere 822 avukat meslektaşından bir bilgi bankası oluşturdu.

Üsküdar Hukukçular Derneği'nde yöneticilik, Çağdaş Avukatlar Derneği'nde üyelik ve Anadolu Yakası Malatyalılar Derneği'ne üyelik gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarda bulundu. İşadamı ve Avukat İrfan Karacan İstanbul İl Delegesi'dir.

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