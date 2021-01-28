İrfan Değirmenci kimdir? Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci kaç yaşında?

Türk haber sunucusu ve gazeteci İrfan Değirmenci'nin hayatı ve biyografisi çok merak ediliyor. Peki İrfan Değirmenci kimdir? Haber sunucusu İrfan Değirmenci kaç yaşında? İrfan Değirmenci hayatı hakkında bilgiler haberimizde.

İrfan Değirmenci birçok farklı TV kanalında çalışmıştır. En iyi erkek haber sunucusu ödülü de bulunan İrfan Değirmenci kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne, hangi kanallarda çalıştı?

İRFAN DEĞİRMENCİ KİMDİR?

İrfan Değirmenci Türk haber sunucusu ve gazetecidir. İrfan Değirmenci, 3 Kasım 1977'de Ankara'da doğdu. Baba tarafından aslen Antalyalıdır. DeğirmenciTED Ankara Koleji'nde ortaokul ve liseyi okudu.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Mesleğe 1996 yılında Ostim TV'de başladı. 22 Ekim 1999 tarihinde Ali Kırca ekibiyle birlikte atv'ye geçti. 2001 yılında Star TV'ye, 2003'te CNN Türk'e ve 2005'te Kanal D'ye geçti. 2007'de Fox TV'de İrfan Değirmenci ile Çalar Saat'i sunmaya başladı ve üç yıl bu kanalda kaldı. 2010-2017 yıllarında ise Kanal D'de İrfan Değirmenci ile Günaydın'ı sundu.

Şubat 2017'de Kanal D işine son verdi. Bunun gerekçesini kimi çevreler ve Değirmenci, Twitter üzerinden anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu vereceğini açıklaması olarak gösterdi.

Eylül - Aralık 2018 tarihleri arasında YouTube kanalı Babala TV'de İrfanı Hür adıyla program yaptı. Şu anda Halk TV'de İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber Bültenini sunmaktadır. Babasının adı Kemal Değirmenci, annesinin adı Ülkü Değirmenci, ablasının adı Şule Ertürk'tür. Kemal Burak ve Türkan Eda adında iki yeğeni vardır.

Yazdığı Kitaplar

2017 - Bir Uyuyup Uyanalım

2018 - Herlanda ISBN 9789751038814

Ödülleri

(2014) 41. Magnum Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Erkek Haber Sunucusu (Kanal D)

İşte, İrfan Değirmenci'nin işine son verilmesine neden olan Tweetler:

-Bilim insanını, sanatçıyı, yazarı, çizeri, öğrenciyi, işçiyi, çiftçiyi, madenciyi, gazeteciyi, itaat etmeyen herkesi düşman bilene #Hayır

– İrademi, hakkımda karar verme yetkisini teslim edeceğim kişiden adalet önünde hesap soramayacak olmaya, hesabı mahşere bırakmaya #Hayır

– Atatürk'e bitmeyen hınçlarını ve adını dahi anmadan O'nunla hesaplaşma arzularını dizginleyemeyen vefasızların kibirine #Hayır

– Cumhuriyet'i kuran Gazi Meclis'in vergilerimle oluşan bütçenin nasıl kullanılacağına dahi onay veremeyecek hale getirilmesine #Hayır

-Her seferinde aynı yalanları söyleyip hâlâ yalanı büyüterek inandırıcı kılabilec #Hayır

– Kendi mağduriyetinden başkasına kulağı tıkalı, gözü kapalı olanların bitmek bilmeyen bencil ihtirasına #Hayır

– Topu ayağında tutanın "top benim oynatmam" diyerek maç bitmeden kural değiştirmesine, hem hakem hem kaleci hem santrafor olmasına #Hayır

– Sürekli ölümü gösterip sıtmaya razı etmelere, işimizle, aşımızla, özgürlüğümüz ve canımızla tehdit edilmelere #Hayır

– İstikrarlı bir şekilde kandırılmaya, hep kandırılırken hiç şüphe etmemeye, dere geçilirken kullanılan at olmaya #Hayır

– Zehrin içine koyduğu şekeri bal diye övenlere, şekeri hep kendi yiyenlere, balı küpüyle bitirip doydum demeyenlere #Hayır

– Açın halinden anlamayana, elinde yalnız gururu olanın gururunun da satın alabileceğini düşünene, herkesi aynı kefede tartmaya #Hayır

– Evlat acısına saygısı, insana sevgisi olmayana, savaşı oyun, barışı kumar masası, askeri satranç tahtasında piyon sanana #Hayır

-Herkesin geleceğinin bir kişinin geleceğine endekslenmesine, bir kişinin ikbalinin herkesin meselesi haline gelmesine #Hayır

– Allah'la kul arasına girilmesine, yalnız Allah'ın bileceği inançların,amellerin sorgulanmasına,dine siyasetle zarar verilmesine #Hayır

– Yetişkin bireylerin nasıl yaşayacağına, yaşayamayacağına, neye inanıp inanmayacağına onlar adına karar verilmesine "afedersin" #Hayır

– Çocukların sevgiyle değil kinle yetiştirilmesine, eğitimde bilimsellikten uzaklaşılmasına, kavramların aşındırılmasına, takiyeye #Hayır

– Demokrasiyi son durağa götüren vasıta, Meclis'i ayaklarda pranga,insan haklarını ne idüğü belirsiz üst akılların oyunu sananlara #Hayır

– Öyle uygun gördüğüm için #Hayır

-Baskıya, dayatmaya, zulme, suçluyken güçlü olana, ötekileştirene, tek tipçiliğe, yok sayılmaya, yok etmeye çalışana #Hayır Biz Varız

-Bu maddeler benim duygu ve düşüncelerim."Koyun kurt ile gezerdi fikir başka başka olmasa…"