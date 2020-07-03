İrfan Çiftçi kimdir? İrfan Çiftçi nereli, neden vefat etti?
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İrfan Çiftçi kimdir? İrfan Çiftçi nereli, neden vefat etti?

Gazeteci, yazar ve akademisyen İrfan Çiftçi, Kars'da doğdu ve eğitmini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü'nde tamamladı. Yazıları yurt içi ve yurt dışında birçok dergi ve gazetede yayımlandı. İrfan Çiftçi neden vefat etti?

İrfan Çiftçi kimdir? İrfan Çiftçi nereli, neden vefat etti?
03.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:12

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumbilim Komitesi üyesi Çiftçi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev aldı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak da çalışan İrfan Çiftçi hayatı haberimizde.

İRFAN ÇİFTÇİ KİMDİR?

Yazar, akademisyen Çiftçi, 27 Mayıs 1965 tarihinde Arpaçay Kars'da dünyaya geldi. 1977 yılında Yerlikavak İlkokulu, 1983'de Gebze Lisesi, 1990'da da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Aynı fakültede "Türkistan'daki Türk Cumhuriyetlerinde Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Değişim" teziyle 1993 yılında yüksek lisansını, 2006 yılında "Uluslararası İlişkilerde 'Öteki' Kavramı ve AB-İKÖ İstanbul Buluşmasında Türk Modeli Söyleminin Gelişimi" teziyle doktorasını tamamladı.

KARİYERİNE MARMARA EKSPRES GAZETESİYLE BAŞLADI

Çalışma hayatına 1978'de Marmara Ekspres gazetesinde başlayan İrfan Çiftçi, PİAR, İTO gibi kuruluşlarda araştırmacı ve editör, 1985'de Güneş gazetesinde kültür-sanat servisi sorumlusu, 2000'e Doğru dergisinde muhabirlik ve yazarlık (1985-87), Günaydın-Tan gazetelerinde gençlik ve kültür sanat sorumlusu (1988-89), İstanbul Üniversitesi ÖKM'de öğretim görevlisi ve sanat yönetmeni (1989-92), MÜSİAD Genel Merkezide basın danışmanı ve yayın müdürü (1992-94), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'de genel koordinatör (1994-99) aynı belediyeye bağlı Kültür İşleri Daire Başkanlığında genel koordinatör (2000-01) olarak çalışmalar yürüttü. 2001 yılından itibaren de, İÜ İletişim Fakültesi öğretim görevlisi olarak görev yaptı. İÜ Edebiyat Kulübü, TYB, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumbilim Komitesi, Avrasya Aydınlar Forumu (Türkiye temsilcisi) üyesidir.

Çiftçi'nin yazıları 1978'den itibaren yurtiçinde Marmara Ekspres, Amatör Sanat, Fanatik,Hürriyet Gösteri, GenişZamanlar, 2000'e Doğru, Dergâh, İkindi Yazıları, Genç Dost,Erguvan, Edebiyat, Matbuat, E Dergisi, Gece Nöbeti, Yeni Türkiye, Türk Diplomatik, Düşler Edebiyat, Düş Çınarı, Yeni Günaydın, Cumhuriyet Dergi, ve Yeni Şafak gibi dergi ve gazetelerinde yer alırken, yurt dışında da 525.Gazete, III.Sektör, Hazer, Yol, Günay, İntertürk, Bremen Art, Kazan Utları, Litaratura gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı. 1997-99 yılları arasında Kanal 7 ve 1998'de de STV'de kültür-sanat programları hazırlayıp sundu.

Başarılı yazar, 55 yaşındayken geçirdiği kalp krizi nedeniyle 3 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul'da yaşamını yitirdi.

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