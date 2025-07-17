İrem Sak ile Furkan Korkmaz ayrıldı mı? İrem Sak ile Furkan Korkmaz'ın arasında kaç yaş var?

Başarılı oyuncu İrem Sak ile Furkan Korkmaz arasındaki aşk iddiaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Sosyal medyada ve basında yer alan haberler, ikili arasında romantik bir ilişki olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki, İrem Sak ve Furkan Korkmaz sevgili mi? İrem Sak ile Furkan Korkmaz'ın arasında kaç yaş var? İşte, merak edilen o detaylar…

İREM SAK VE FURKAN KORKMAZ SEVGİLİ Mİ?

Ünlü oyuncu İrem Sak ile NBA'de forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz arasında bir süredir aşk yaşandığı iddiaları magazin gündemini meşgul ediyordu. Çift, daha önce dostluklarını öne çıkararak sessizliğini korusa da, İrem Sak'ın yaptığı son açıklamalar ilişkiyi doğrular nitelikte.

Yaklaşık iki yıldır birlikte oldukları öğrenilen ikilinin, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği ancak ilişkilerinin ciddiyetini koruduğu belirtiliyor. Sak, katıldığı bir programda "Furkan'la birlikte çok mutluyuz" sözleriyle birlikteliklerini net şekilde dile getirdi.

İrem Sak ile Furkan Korkmaz'ın arasında kaç yaş var

İREM SAK VE FURKAN KORKMAZ ARASINDA KAÇ YAŞ VAR?

Magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden biri haline gelen oyuncu İrem Sak ile milli basketbolcu Furkan Korkmaz arasındaki yaş farkı da sıkça gündeme geliyor. Ünlü oyuncu İrem Sak, 9 Şubat 1986 doğumlu ve 39 yaşında. Furkan Korkmaz ise 24 Temmuz 1997'de dünyaya geldi ve 27 yaşında.

İkili arasındaki yaş farkı yaklaşık 11 yıl olmasına rağmen, çiftin ilişkilerinde bu durumun herhangi bir sorun yaratmadığı ve mutlu birlikteliklerini sürdürdükleri biliniyor. İrem Sak da daha önce verdiği röportajlarda bu farkın kendileri için hiçbir anlam ifade etmediğini vurgulamıştı.