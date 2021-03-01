İrem Kanan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan'ın hayatı ve biyografisi!

Survivor 2021'de Acun Ilıcalı ile birlikte voleybol mücadelesinde aynı takımda yer alan İrem Kanan'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki İrem Kanan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İrem Kanan ile ilgili bilgiler haberimizde.

Surivvor yarışlarında Acun Medya takımında ekrana gelen İrem Kanan izleyicilerin merak konusu odu. Survivor teknik ekibinde yer alan ve zaman zaman yarışlarda zaman zaman performans gösteren İrem kanan hakkında İrem Kanan kimdir? İrem Kanan mesleği ne? İrem Kanan kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor.

İREM KANAN KİMDİR?

İrem Kanan'ın tam ismi Ahmet İrem Kanan'dır. İrem Kanan Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Acun Ilıcalı dışındaki iki yönetim kurulu üyesinden birisidir.

İrem Kanan doğum tarihi : 1974

İrem Kanan kaç yaşında : 47 yaşında

İrem Kanan mesleği ne : Acun Medya yönetim kurulu üyesi

İrem Kanan nereli : Tekirdağ

İrem Kanan, Survivor'un teknik ekibinde yer alan isimlerden biridir. Acun Medya Prodüksiyon ekinde olan İrem Kanan, zaman zaman Surivor yarışlarında Acun Medya takımında yer alarak performans gösteriyor.

Uzun süredir Acun Medya bünyesinde görev alan Kanan'ın aynı zamanda Ilıcalı ile yakın arkadaş olduğu söyleniyor. İrem Kanan'ın yaşı ve nereli olduğuna dair detaylı bilgi internette yer almıyor.