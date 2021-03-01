İrem isminin anlamı nedir? İrem erkek ismi mi kız ismi mi? İrem ne demek?
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İrem isminin anlamı nedir? İrem erkek ismi mi kız ismi mi? İrem ne demek?

01.03.2021 23:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 23:29
İrem isminin anlamı nedir? İrem erkek ismi mi kız ismi mi? İrem ne demek?

İrem isminin anlamı merak ediliyor. Peki İrem isminin anlamı nedir, ne demek, ne manaya geliyor? İrem erkek ismi mi kız ismi mi? İrem ismi erkeklere de konulabilir mi? İrem isminin kökeni nedir?

İREM İSMİNİN ANLAMI NE?

İrem isminin anlamı görkemli bir bahçe demektir. Bu görkemli bahçe cennet bahçelerine benzetilmektedir. İrem, yumuşak ve naif huyu temsil eder. Ek olarak mitolojik olarak veya masallarda İrem bahçeleri sıklıkla yer almıştır.

İREM İSMİ KÖKENİ NEDİR?

İrem ismi Arapça kökenli bir isimdir.

İREM İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

İrem ismi Kur-an'ı Kerim'de yer almaktadır. Kur'ân-ı Kerîm'in 89. sûresi olan Fecr suresinde Ad Kavmi tarafından yapılan bahçeler İrem olarak ifade edilmektedir.

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