İrem Helvacıoğlu yeni yılda yeni aşkını ilan etti

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yılın Eylül ayında dört yıllık sevgilisi Eser Alp'ten ayrılmıştı. Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu, dedikoduları doğruladı.

Helvacıoğlu, yeni yılı sevgilisiyle karşıladı. Yolaç Özcan ile fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Bazen bir an'ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın…

Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır… Her an'ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.