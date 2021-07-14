İrem Helvacıoğlu'ndan flaş Özcan Deniz itirafı!

'Seni Çok Bekledim' dizisinin erken final yapmasından sonra İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz, Instagram'dan birbirini takipten çıkmış, fotoğrafları silmişti. Deniz ile tartıştığı öne sürülen İrem Helvacıoğlu, iddialara ilk kez cevap verdi

İrem Helvacıoğlu, 'Seni Çok Bekledim' dizisi finalinden sonra partneri Özcan Deniz'le Instagram'dan birbirlerini silmeleri hakkında ilk kez konuştu.

Bir organizasyonda görüntülenen Helvacıoğlu, Özcan Deniz'in kendisini takipten çıkıp, eski fotoğraflarını silmesi üzerine kendisinin de buna aynı şekilde karşılık verdiğini söyledi.

"TEPKİ OLARAK TAKİBİ BIRAKTIM"

Özcan Deniz'in neden böyle bir davranış sergilediğini bilmediğini söyleyen oyuncu "Kırılma değil, bu davranışına anlam veremedim. Kendisi birlikte çekilmiş fotoğraflarımızı sildi. Bu hareketi tepki olarak yapıp yapmadığını anlayamadığım için ben de sildim. Fotoğrafları sildiğimiz için takipleşmeyi de bıraktık. Birini laf olsun diye takip etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum" diyerek duruma açıklık getirdi.

Kaynak: Snob Magazin