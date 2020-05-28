İrem Derici, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında konuşmama yasağı
Ünlü şarkıcı İrem Derici, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında konuşmama yasağı çıkardı.
28.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:18
Ünlü şarkıcı İrem Derici,& ; Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında konuşmama yasağı çıkardı. Avukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunan Derici, Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında kendisiyle ilgili 2 ay süreyle koruma ve konuşmama yasağı aldırdı.& ;
Kaynak: Snob Magazin