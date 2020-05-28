İrem Derici, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında konuşmama yasağı Ünlü şarkıcı İrem Derici, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında konuşmama yasağı çıkardı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici,& ; Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında konuşmama yasağı çıkardı. Avukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunan Derici, Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında kendisiyle ilgili 2 ay süreyle koruma ve konuşmama yasağı aldırdı.& ;



