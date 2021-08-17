İrem Derici, şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

Bir süredir yalnız olan İrem Derici'nin evliliğin eşiğinden dönen yakın arkadaşı Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Dün akşam bir mekanda sahne alan Derici, hakkındaki aşk iddiasını yalanlayarak Belevi ile sadece arkadaş olduklarını söyledi.

Müzik camiasının en dikkat çeken isimlerinin başında gelen İrem Derici, işlerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Derici son olarak Cem Belevi ile aşk yaşadığı yönündeki iddia ile konuşulmaya başladı.

İREM'İ POZUNA ALEVLİ YORUM

Sosyal medya hesabından sık sık yaptığı cüretkar paylaşımlarla dikkat çeken Derici'nin siyah mayolu pozuna alev emojisi koyan Cem Belevi ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Çiftin birlikte tatile çıkması da aşk söylentilerini güçlendirdi.

AŞK İDDİASINI YALANLADI

Dün akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkan İrem Derici ise hakkında çıkan aşk haberleri hakkında konuştu. Aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Derici, "8 yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Bir şey olsa benden duyarsınız zaten" dedi.