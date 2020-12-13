İREM DERİCİ'DEN ŞAŞIRTAN CEM YILMAZ AÇIKLAMASI
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İREM DERİCİ'DEN ŞAŞIRTAN CEM YILMAZ AÇIKLAMASI

13.12.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:14
İREM DERİCİ'DEN ŞAŞIRTAN CEM YILMAZ AÇIKLAMASI

İrem Derici, bir sonraki hayatında Cem Yılmaz olmak istediğini söyledi. Şarkıcı, "Çok da yakın hissediyorum kendimi. Hoşlandığım insanı bağlarım kendime" dedi

İrem Derici, kendi YouTube kanalı için dokuz yıldır beraber çalıştığı menajeri Özgür Aras'ın sorularını yanıtladı. Şarkıcı, "Son duyduğun dedikodu?" sorusuna, "Cem Yılmaz... Son ilişkisinin bitmesi yeni birinin başlaması. Bir sonraki hayatımda Cem Yılmaz olmak istiyorum çok da yakın hissediyorum kendimi... Hoşlandığım insanı bağlarım kendime. O karizma başka bir şey ama Cem Bey kadar aktif kullanamıyorum. Benimde kendime göre utangaçlığım var" yanıtını verdi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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