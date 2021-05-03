İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı
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İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı

İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Tam kapanma dönemini evinde geçiren popçu İrem Derici, yaptığı paylaşımla gündem oldu. Derici, Camdaki Kız dizisindeki bekaret sahnesine atıfta bulunarak yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte o yorum...

Son aylarda şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, tam kapanma sürecini evde geçiriyor.

Evde sıkılınca cam kenarında pozlar veren Derici, son günlerde bekaret sahnesiyle olay olan Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu.

Camda yarım büstiyeriyle poz veren Derici paylaşımına "Camdaki kız annesinin bekaret korsesinden sıkıldığında..." yorumunda bulundu. Enis Arıkan da bu yoruma gülerek Derici'ye "Cam kızı" yanıtını verdi.

O SAHNEYE ELEŞTİRİ YAĞDI

Kanal D'nin perşembe akşamları izleyiciyle buluşan, Camdaki Kız dizisinin 3. bölümünde 'bekaret testi' sahnesi tartışmalara neden olmuştu.

Camdaki Kız dizisinde, Hymen muayenesi olarak bilinen 'bekaret testi' sahnesi, tartışmalara neden oldu. Sahnede Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakteri annesi Feride tarafından jinekoloğa götürüldü.

Dizinin yayınlanmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, 'bekaret testi'nin kadınları metalaştırdığına ve eril dilin yeniden üretildiğine yönelik eleştirilerde bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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