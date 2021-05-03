İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı

Tam kapanma dönemini evinde geçiren popçu İrem Derici, yaptığı paylaşımla gündem oldu. Derici, Camdaki Kız dizisindeki bekaret sahnesine atıfta bulunarak yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte o yorum...