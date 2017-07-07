İranlı Zengin Turistler O İlçeyi Birbirine Kattı! Sabaha Kadar Eğlendiler

Kuşadası'na gelen zengin turistler, eğlencede sınır tanımadı. İran gecesinde bir araya gelen zengin turistler köpük partisinde hem ıslandı, hem de dansçı kızlarla eğlendi.

İRAN GECESİNE 500'E YAKIN TURİST KATILDI

Kuşadası'ndaki bir otelde gerçekleşen İran gecesine yaklaşık 500'e yakın turist katıldı. Çoğunluğunu Tahran ve Tebriz'den gelen zenginlerin oluşturduğu İranlı turistler, saat 22.00 sıralarında başlayan partiye çok özel kıyafetlerle katıldı.

ERKEK VE KIZ DANÇILAR SAHNEYE ÇIKTI

Büyük ilgi gören İran gecesi kulelerin üzerine çıkan dansçı kızların gösterisiyle başladı. Ardından müzik eşliğinde erkek ve kız dansçılar sahneye çıktı.

EĞLENCENİN SINIR TANIMADIĞI GECE SABAHA KARŞI SONA ERDİ

Dansözlerin gösterileriyle zirve yapan gecede, en büyük ilgiyi ise köpük partisi çekti. İçkinin de etkisiyle kendinden geçen İranlı turistler köpük partisinde hem ıslandı, hem de eğlendi. Eğlencenin sınır tanımadığı gece, sabaha karşı sona erdi.