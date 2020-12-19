İranlı YouTuber Milad Hatemi kimdir? İranlı YouTuber Milad Hatemi kaç yaşında?
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İranlı YouTuber Milad Hatemi kimdir? İranlı YouTuber Milad Hatemi kaç yaşında?

19.12.2020 23:49 | Son Güncelleme: 19.12.2020 23:53
İranlı YouTuber Milad Hatemi kimdir? İranlı YouTuber Milad Hatemi kaç yaşında?

İranlı YouTuber Milad Hatemi, bir polis aracıyla İstanbul'da yaptığı turun videosunu paylaşmıştı. Olay sonrası İranlı YouTuber Milad Hatemi kimdir, İranlı YouTuber Milad Hatemi kaç yaşında, merak edildi.

Daha önce de İstanbul Beyoğlu'nda Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına doldurduğu karpuzların kilosunu 5 liradan satarak gündeme gelen İranlı YouTuber Milad Hatemi, polis aracıyla İstanbul'da tur attı, videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, İranlı YouTuber Milad Hatemi kimdir? İranlı YouTuber Milad Hatemi kaç yaşında?

İRANLI YOUTUBER MİLAD HATEMİ KİMDİR?

14 Ekim 1996 İran/Tahran doğumlu olan Milad Hatami Abadi, Sosyal medya ağlarını aktif kullanıyor. Komedyen yönü ile öne çıkan Hatemi,aynı zamanda iyi bir girişimci.

YouTube'da paylaştığı bir video yüzünden, İran hükümeti tarafından tutuklanan Milad Hatami Abadi, sıra dışı faaliyetiler sık sık gündeme geliyor. Daha sonra Türkiye'ye yerleşen Milad sosyal medyada çektiği videolarla ünlendi.

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