"Zenginim" Deyip İstanbul'a Getirdiği İranlı Kadının Hayatını Kararttı

İranlı Laila K. (28), kocası Emir B.'nin (31) kendisini dolandırdığını öne sürerek boşanma davası açtı. İddiaya göre Laila, Türkiye'de okuyan kuzeninin Tahran'daki düğününe gelen genel cerrahi asistanı Emir B. ile tanıştı.

Kendini zengin olarak tanıtan Emir B. ile evlenen Laila, İstanbul'a yerleşti. Ancak söylenenlerin yalan olduğunu öğrendi, zor şartlarda 8 yıl yaşadı. Aldatıldı, şiddet gördü. Boşanma davası açtı. Sabah'ta yer alan habere göre; Emir B. eşini ikna edip boşanma davasından vazgeçirdi. Daireyi üzerine yapan damat, bu kez kendisi boşanma davası açtı. Laila K., hukuk mücadelesi başlattı.