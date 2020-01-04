İranlı generalin öldürülmesinin ardından IŞİD karşıtı koalisyon Irak'taki operasyonlarını durdurdu

04.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:41

Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği IŞİD karşıtı koalisyonun Irak'taki operasyonlarına güvenlik kaygıları nedeniyle ara verildiği duyuruldu.



İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölümüyle sonuçlanan İHA saldırısının ardından Irak'taki IŞİD operasyonları durduruldu. ABD'li yetkililer askeri üslerdeki güvenliğin artırılacağını açıkladı. Washington yönetiminin arıca 3 bin 500 asker daha bölgeye göndereceği kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle