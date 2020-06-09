İranlı gençlerin tehlikeli serinliği SİVAS'ta, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen İran uyruklu 2 genç, tehlikeye aldırmadan Kızılırmak Nehri'ne girdi.

SİVAS'ta, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen İran uyruklu 2 genç, tehlikeye aldırmadan Kızılırmak Nehri'ne girdi.

Kent merkezinde, öğle saatlerinde hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükseldi. İran uyruklu Kemal Mirzai (22) ile Kuriş Yari (24), sıcak hava nedeniyle Yeşilyurt Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan ve altından Kızılırmak Nehri'nin geçtiği Tarihi Eğri Köprü'ye geldi. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'a giren gençler, tehlikeye aldırış etmeden akıntıda yüzmeye başladı. Havanın çok sıcak olduğunu ve serinlemek için Kızılırmak'a girdiklerini belirten İran uyruklu gençler, yüzme bildikleri için boğulmaktan korkmadıklarını dile getirdi.

- Sivas

Kaynak: DHA