İran ve Macaristan 3 mutabakat zaptı imzaladı

İran ile Macaristan arasında çeşitli alanlarda iş birliğine yönelik 3 mutabakat zaptı imzalandı.

İran'a resmi bir ziyarette bulunan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, başkent Tahran'da İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Abdullahiyan ve Szijjarto, iki ülke arasında eğitim, kültür ve sosyal alanlarda iş birliğini öngören 3 mutabakat zaptı imzaladı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında, 2 mutabakat zaptının daha imzalanacağı açıklandı.

Abdullahiyan, İran'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ürettiği aşının ihraç edilmesi konusunda anlaştıklarını ve Szijjarto'nun bu konuyla ilgili İranlı yetkililerle görüşmelerini sürdüreceğini söyledi.

Macar Bakan'dan "Afgan göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinin engellenmesi" mesajı

Szijjarto da sağlık, tarım ve sanayi alanında iş yapan 7 Macar iş adamının Tahran ziyaretinde kendisine eşlik ettiğini belirterek, İran'a yatırım yapılmasıyla ilgili taslağın Mecliste kabul edilerek yasalaştığını ve bu ülkeyle ticaretin artacağını ifade etti.

Afgan göçmenler konusuna da değinen Szijjarto, "Afganistan'dan göç edenlerin Avrupa'ya gidişlerinin engellenmesi bizim çıkarımızadır. İran bu konuda etkili bir role sahip." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Macaristan'ın İran'ın ürettiği yerli aşıyı teyit ettiği ve İranlıların vize başvurularında söz konusu aşısının kabul edilmesi noktasında anlaşma sağlandığı kaydedildi.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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