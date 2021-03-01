İran ve ABD'yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı
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İran ve ABD'yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı

01.03.2021 18:04 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:37
İran ve ABD'yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı

ABD'nin hava saldırısıyla İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından adeta kopma noktasına gelen ABD-İran ilişkileri, İran'ın ABD'nin Irak'taki askeri üslerine düzenlediği füze saldırılarıyla savaşın eşiğine geldi.

ABD'nin hava saldırısıyla İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından adeta kopma noktasına gelen ABD-İran ilişkileri, İran'ın ABD'nin Irak'taki askeri üslerine düzenlediği füze saldırılarıyla savaşın eşiğine geldi.  Saldırıya tanık olan Binbaşı Alan Johnson, o anlarını ve yaşadıklarını anlattı.

ABD, düzenlediği hava saldırısıyla 3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ın başkenti Bağdat'ta havalimanı yakınlarında öldürdü. Söz konusu saldırının ardından İranlı yetkililer, ABD'ye gereken cevabın verileceğini ifade ederek, "İntikam alınacaktır" dedi. İran, 'Şehit Süleyman Operasyonu' adını verdiği operasyonla 8 Ocak 2020'de ABD'nin 2 bin askerinin bulunduğu Bağdat'ta Ayn'ül Esad Hava Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi. Saldırının ardından Süleymani suikastı ile hali hazırda kötüleşen ABD-İran ilişkileri, savaşın eşiğine geldi. Ayn'ül Esad Hava Üssü'nde görevli Binbaşı Alan Johnson, o gece yaşananları ve saldırı anlarını CBS News'in '60 Minutes' programında anlattı.

"HAYATTA KALMAMIZ TAMAMEN ŞANSTAN İBARETTİ"

ABD'li gazeteci David Martin'in sorularını yanıtlayan Johnson, füzelerin yere düşmesiyle yaşadıkları sarsıntı sonrası sığınaklara koştuklarını ifade etti. Füze saldırıları devam ettiği sırada bir sığınaktan diğerine koştuklarını, normalde 10 kişi kapasiteli sığınağa 40 kişi girdiklerini ifade eden Johnson, hayatta kalmalarının şanstan ibaret olduğunu ifade etti. Johnson, "Şans. Aslında söyleyebileceğim tek şey, Tanrı'nın elinin bizi koruduğu. Çünkü gerçekten kimse bundan sağ çıkamazdı" dedi.

"DOĞRU ADIMI ATMAZSAK SAVAŞA GİREBİLİRİZ"

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth Frank McKenzie, saldırı anlarına dair gelişmeleri Florida'daki askeri üsten takip etmekteydi. McKenzie, David Martin'e yaptığı açıklamada, "Burada doğru hareketi yapmazsak bizi savaşa götürebilecek şeyler oluyor. Savunma Bakanı'nı getirdiler. ve daha sonra, başkanı (Donald Trump) sohbete dahil ettiler. Düşen füzelerin raporlarını dinlemeye başladık. Kuvvetlerimize gerçek füzelerin ateşlendiği ve risklerin çok yüksek olduğunu düşündüğüm böyle bir yerde hiç bulunmadım" dedi.

"ÖNGÖRÜLEMEZ BİR SALDIRIYDI"

Ayn'ül Esad Hava Üssü'nde görevli Yarbay Tim Garland, üste füzelere karşı hava savunma sisteminin bulunmadığını, böyle bir tehdidin öngörülemez olduğunu ifade etti. Garland, "Öngörülemez bir tehditti. Hiç hesaplanmış olduğunu sanmıyorum, bu yüzden balistik füze saldırısına karşı hava savunma sistemi orada değildi" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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