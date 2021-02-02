İran uyruklu kadın kafasında poşet, boğazı kesik halde bulundu
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İran uyruklu kadın kafasında poşet, boğazı kesik halde bulundu

02.02.2021 22:58 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:31

Balıkesir'de İran uyruklu Samira Rashidi isimli kadın, evinde kafasında poşetle boğazı kesilmiş halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi, İşletmeciler caddesi, no: 8'de meydana geldi. İddiaya göre işten eve dönen koca, evine girdiği anda eşini, kafasına poşet geçirilmiş ve boğazında kesik iziyle buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ve polis tarafından yapılan müdahalede İran Uyruklu Samira Rashidi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptığı incelemede ayrıca, doğalgazın açık bırakıldığını da tespit etti. Ekipler olayın cinayet ya da intihar olup olmadığı üzerinde çalışmasını sürdürüyor.

İran uyruklu kadın kafasında poşet, boğazı kesik halde bulundu
İran uyruklu kadın kafasında poşet, boğazı kesik halde bulundu
İran uyruklu kadın kafasında poşet, boğazı kesik halde bulundu
İran uyruklu kadın kafasında poşet, boğazı kesik halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAŞKIN SARICA

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