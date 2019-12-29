İran, Rusya ve Çin'den Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat
İran ile ABD ve müttefiki Suudi Arabistan arasındaki gerilimin merkezinde yer alan bölgede düzenlenen ortak deniz tatbikatı 4 gün sürecek
29.12.2019 00:29 | Son Güncelleme: 29.12.2019 00:29
İran, Rusya ve Çin donanmaları, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak askeri tatbikat başlattı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İran, Rusya ve Çin donanmalarının Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'nde 17 bin kilometrelik alanı kapsayan bölgede düzenledikleri tatbikat 4 gün sürecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com