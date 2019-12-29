İran, Rusya ve Çin'den Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat

29.12.2019 00:29 | Son Güncelleme: 29.12.2019 00:29

İran, Rusya ve Çin donanmaları, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak askeri tatbikat başlattı.



İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İran, Rusya ve Çin donanmalarının Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'nde 17 bin kilometrelik alanı kapsayan bölgede düzenledikleri tatbikat 4 gün sürecek. Euronews.com'da Görüntüle