İran, Rusya ve Çin'den Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat
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İran, Rusya ve Çin'den Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat

İran ile ABD ve müttefiki Suudi Arabistan arasındaki gerilimin merkezinde yer alan bölgede düzenlenen ortak deniz tatbikatı 4 gün sürecek

29.12.2019 00:29 | Son Güncelleme: 29.12.2019 00:29
İran, Rusya ve Çin'den Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat

, ve Çin donanmaları, ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak askeri tatbikat başlattı.


İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, İran, Rusya ve Çin donanmalarının Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'nde 17 bin kilometrelik alanı kapsayan bölgede düzenledikleri tatbikat 4 gün sürecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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