İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi

26.01.2021 14:36 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:04

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 60 bin kişinin hayatını kaybettiği İran, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımı için onay verdi.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 79 artarak 57 bin 560'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 420 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 590'ının hastanelere yatırıldığını belirtti. Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 560'a, vaka sayısının da 1 milyon 385 bin 706'ya çıktığını aktardı.

"ORTAK ÜRETİME BAŞLAMAYI UMUYORUZ"

Öte yandan İran, Ruslar tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının kullanımını onayladı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya'da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdiğini kaydetti. Zarif Moskova'daki açıklamasında, "Sputnik V aşısı İran'da da tescil edilmiş, sağlık otoritelerimiz tarafından onaylanmıştır. Yakın gelecekte de satın alıp ortak üretime başlamayı umuyoruz" dedi.

KENDİ ÜRETTİKLERİ AŞININ TESTLERİNE BAŞLADILAR

İran geçtiğimiz haftalarda da koronavirüse karşı ürettiği "COVIRAN Bereket" adlı aşısını insanlar üzerinde test etmeye başladı. İran'ın yerli üretimi olan "COVIRAN Bereket" adlı koronavirüs aşısı, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ve diğer İranlı yetkililerin katıldığı törenle ilk kez insan üzerinde denendi. Aşıyı gönüllü olarak ilan yaptıran kişi ise İran Fermanı İmam Yürütme Kurulu Başkanı ve koronavirüs aşısını geliştiren bilim heyetinin başında olan Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir oldu. Muhbir'in durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yan etkinin görülmediği ifade edildi.

İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi
Haber Yorumları (1)
İRAN BİLE ÇİN AŞISI ALMIYOR: gerçi çin aşısı diye bişey yok çünkü daha üretici firma bile testleri bitirdiğini söylemedi. biz de bütün ülkeye onu vuruyoruz
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seçil Gür Feyza Aktan Serdar Ortaç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Caner Erkin Serdar Aziz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 15:12:23. #1.15#
title