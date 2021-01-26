İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 79 artarak 57 bin 560'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 420 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 590'ının hastanelere yatırıldığını belirtti. Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 560'a, vaka sayısının da 1 milyon 385 bin 706'ya çıktığını aktardı.

"ORTAK ÜRETİME BAŞLAMAYI UMUYORUZ"

Öte yandan İran, Ruslar tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının kullanımını onayladı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya'da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdiğini kaydetti. Zarif Moskova'daki açıklamasında, "Sputnik V aşısı İran'da da tescil edilmiş, sağlık otoritelerimiz tarafından onaylanmıştır. Yakın gelecekte de satın alıp ortak üretime başlamayı umuyoruz" dedi.

KENDİ ÜRETTİKLERİ AŞININ TESTLERİNE BAŞLADILAR

İran geçtiğimiz haftalarda da koronavirüse karşı ürettiği "COVIRAN Bereket" adlı aşısını insanlar üzerinde test etmeye başladı. İran'ın yerli üretimi olan "COVIRAN Bereket" adlı koronavirüs aşısı, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ve diğer İranlı yetkililerin katıldığı törenle ilk kez insan üzerinde denendi. Aşıyı gönüllü olarak ilan yaptıran kişi ise İran Fermanı İmam Yürütme Kurulu Başkanı ve koronavirüs aşısını geliştiren bilim heyetinin başında olan Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir oldu. Muhbir'in durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yan etkinin görülmediği ifade edildi.