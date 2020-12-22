İran: "Nahçivan demiryolu hattını bir an önce açmaya çalışıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İran: "Nahçivan demiryolu hattını bir an önce açmaya çalışıyoruz"

22.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:33
İran:

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Nahçıvan demiryolu hattının ivedilikle açılacağını söyledi.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Nahçıvan demiryolu hattının ivedilikle açılacağını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İslami, "Nahçivan demiryolu hattını bir an önce açmaya çalışıyoruz." dedi.

İran, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında imzalanan (Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nu içeren) üçlü mutabakat zaptı uyarınca Nahçivan demiryolu hattının yeniden açılabileceğini dile getiren İslami, "Tebriz-Azerbaycan demiryolu, Avrupa ve Kuzey Kafkasya demiryollarını birbirine bağlamak için çok uygun bir güzergahtır." ifadelerini kullandı.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru

Rusya, İran ve Hindistan'ın 2000 yılında üzerinde anlaştığı, daha sonra Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da belli aşamalarına katıldığı Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru projesi; kara, deniz ve tren yolu güzergahlarından oluşan 7 bin 200 kilometrelik bir ağa sahip bulunuyor.

Hindistan'ı, İran ve Azerbaycan üzerinden Rusya'ya bağlayacak projeyle Rusya, İran, Orta Asya ve Hindistan arasındaki ticari iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

İran, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderleri 2016 yılının Temmuz ayında Bakü'de bir araya geldikleri toplantıda Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun hayata geçirilmesi için görüşmelerde bulunmuşlardı. Üçlü zirvenin ikinci toplantısı 2017 kasım ayında Tahran'da gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Omid Shamizikhelejan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin İrem Derici Şevket Çoruh Gülben Ergen Aslı Tandoğan
Spor Okan Buruk Erol Bulut Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kar Adana Alman İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran: "Nahçivan demiryolu hattını bir an önce açmaya çalışıyoruz" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 14:58:38. #1.15#
title