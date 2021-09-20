İran'lı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü iddia edildi - Haberler
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İran'lı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü iddia edildi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade suikastinin, uydudan kontrol edilen ve yapay zekaya sahip bir makineli tüfekle gerçekleştirildiği öne sürüldü. Suikastte toplamda 15 el ateş edilirken, Fahrizade saldırıda burnu bile kanamayan eşinin kollarında hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl 27 Kasım'da Tahran yakınlarında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yeni bilgilere ulaşan The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, suikastte, dakikada 600 mermi atan ve yapay zekaya sahip robot bir makineli tüfek kullanıldı.

Muhsin Fahrizade'nin, 1.600 kilometre uzaklıktaki bir lokasyondan, uydu aracılığıyla bir MOSSAD keskin nişancısı tarafından vurulduğu öne sürüldü.

NYT'nin İsrailli, İranlı ve Abd'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Fahrizade'nin yolda U dönüşü yapacağı noktaya yüksek teknolojili kameraların bulunduğu bir araç ve robot katil tüfeğinin bulunduğu bir pick-up araç yerleştirildi.

Kamera ve istihbarattan haber gelmesiyle keskin nişancının ateş etmesi arasındaki 1.6 saniyelik zamanı ayarlayabilmek için de yapay zeka teknolojisinden faydalanıldı. Toplamda 15 el ateş edildiği ve Fahrizade'nin saldırıda burnu bile kanamayan eşinin kollarında hayatını kaybettiği belirtildi.

İran'ın nükleer programının mimarlarından bilim insanı Muhsin Fahrizade, Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen suikastle öldürülmüştü. Fahrizade otoyolda ilerlerken, aracı uzun namlulu silahlar ile taranmıştı.

İran Savunma Bakanlığı "Koruma ekibi ile teröristler arasında yaşanan çatışma sırasında Muhsin Fahrizade ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Malesef kurtarılamadı'' açıklamasını yapmıştı. Saldırıda Fahrizade ile birlikte yanında bulunan koruması ve şoförü de hayatını kaybetmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik suikaste ilişkin Twitter hesabından açıklama yapmıştı.

İranlı üst düzey bir bilim insanının teröristler tarafından hedef alındığını ifade eden Zarif, "Bu alçaklık, İsrail'in rolüne dair ciddi belirtilerle birlikte faillerin umutsuz savaş kışkırtıcılığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran'lı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü iddia edildi
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Haber: İran'lı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü iddia edildi - Haberler
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