İran Kadın Milli Buz Hokey Takımı 2022 Asya Kupası'na hazırlanıyor
AA / Fatemeh Bahrami - Haberler | Güncel
İran kadın milli buz hokeyi takımının antrenmanından detay görüntüler İran kadın milli buz hokeyi takımı 2022 Asya Kupası'na hazırlanıyorTAHRAN - Yaklaşık bir sene önce oluşan İran Kadın Milli Buz Hokey Takımı, Antremanlarını yoğun tempoda sürdürerek yapılacak olan Filipinler'deki 2022...
İran kadın milli buz hokeyi takımının antrenmanından detay görüntüler İran kadın milli buz hokeyi takımı 2022 Asya Kupası'na hazırlanıyor
TAHRAN - Yaklaşık bir sene önce oluşan İran Kadın Milli Buz Hokey Takımı, Antremanlarını yoğun tempoda sürdürerek yapılacak olan Filipinler'deki 2022 Asya Kupası'na hazırlanıyor.