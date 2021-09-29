İran Kadın Milli Buz Hokey Takımı 2022 Asya Kupası'na hazırlanıyor - Haberler
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İran Kadın Milli Buz Hokey Takımı 2022 Asya Kupası'na hazırlanıyor

AA / Fatemeh Bahrami - Haberler | Güncel

İran kadın milli buz hokeyi takımının antrenmanından detay görüntüler İran kadın milli buz hokeyi takımı 2022 Asya Kupası'na hazırlanıyorTAHRAN - Yaklaşık bir sene önce oluşan İran Kadın Milli Buz Hokey Takımı, Antremanlarını yoğun tempoda sürdürerek yapılacak olan Filipinler'deki 2022...

İran kadın milli buz hokeyi takımının antrenmanından detay görüntüler İran kadın milli buz hokeyi takımı 2022 Asya Kupası'na hazırlanıyor

TAHRAN - Yaklaşık bir sene önce oluşan İran Kadın Milli Buz Hokey Takımı, Antremanlarını yoğun tempoda sürdürerek yapılacak olan Filipinler'deki 2022 Asya Kupası'na hazırlanıyor.

İran Kadın Milli Buz Hokey Takımı 2022 Asya Kupası'na hazırlanıyor

İran Kadın Milli Buz Hokey Takımı 2022 Asya Kupası'na hazırlanıyor

İran Kadın Milli Buz Hokey Takımı 2022 Asya Kupası'na hazırlanıyor

İran Kadın Milli Buz Hokey Takımı 2022 Asya Kupası'na hazırlanıyor
AA / Fatemeh Bahrami - Son Dakika Haberleri
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