İran'ın Urumiye kentinde elektrik kesintileri günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
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İran'ın Urumiye kentinde elektrik kesintileri günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

İran'ın Urumiye kentinde elektrik kesintileri günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urumiye'de elektrik kesintileri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, günlük yaşamı zorlaştırıyor.

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urumiye'de elektrik kesintileri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, günlük yaşamı zorlaştırıyor.

Ülke genelinde artan sıcaklar nedeniyle elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen kentlerden biri olan Urumiye'de günde yaklaşık 5-6 saat elektrik enerjisi verilemiyor.

Elektrik kesintilerinin sıklıkla yaşandığı kentte trafik lambaların çalışmaması ve trafik polisinin de akışı kontrol etmemesi nedeniyle birçok merkezi noktada trafik felç oluyor.

Urumiye Bakırcılar Çarşısı'nda nakışlarla süslenen bakır sürahi, çay bardağı, çaydanlık, tepsi, kaşık, tabak, tencere ve buna benzer ev ürünlerini sergileyen esnaf, sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden şikayetçi.

İran'da aşı çalışmalarının yavaş ilerlemesi ve sağlık kurallarına yeterince uyulmamasıyla yeniden tırmanışa geçen Kovid-19 salgını da Urumiye'de günlük hayatı etkiliyor.

Üretim ile tüketim arasında 11 bin megavat fark var

İran Elektrik İdaresi, ülke genelinde günlük elektrik üretiminin 54 bin megavat olduğunu, buna karşın yaz sıcakları nedeniyle tüketimin 65 bin megavatı bulduğunu açıkladı. Açıklamada üretim ile tüketim arasındaki farkın kapanması için kesintilerin zorunlu olduğu belirtildi.

İran'da indirimli tarifeler nedeniyle artan kripto para üretiminin de elektrik enerjisinde sorunlara yol açtığı ifade ediliyor. Hükümet bu nedenle eylüle kadar kripto para üretimini yasakladı ve şu ana kadar 196 bin 233 izinsiz kripto para üretim cihazına el koydu.

İran; Çin, Rusya, ABD, Kazakistan, Kanada ve İzlanda ile dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri.

Irak'a elektrik ihraç eden İran'da halk, yetkililerden elektrik kesintilerine çözüm bulmasını isterken hükümet yetkilileri de halka tüketimi azaltmaları ve "israf"tan kaçınmaları çağrısında bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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