İran'ın Türkmenistan'dan elektrik ithalatı için ikinci hattın devreye girdiği açıklandı

Türkmenistan'ın İran'a ithal ettiği elektrik için yeni bir hattın daha devreye girdiği ve İran'ın bu kış elektrik enerjisinde sorun yaşamayacağı bildirildi.

İran Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi (TAVANIR) Genel Müdürü Areş Kürdi, devlet medyasında yer alan açıklamasında Türkmenistan ile kurdukları yeni elektrik hattına ilişkin bilgi verdi.

Türkmenistan'dan elektrik ithalatı için ikinci bir hattın daha faaliyete geçtiğini aktaran Kürdi, Aşkabat yönetiminden yaptıkları elektrik ithalatının artmasıyla günlük tüketilen yakıtta 1 milyon litre tasarruf sağlanacağını söyledi.

Kürdi, Azerbaycan ve Rusya ile de enerji alanındaki iş birliğinin geliştirildiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un dün yaptığı telefon görüşmesinde enerji alanındaki iş birliğinin artmasına vurgu yaptıkları belirtildi.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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