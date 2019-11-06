İran'ın Natanz'da görevli Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişini alıkoyduğu iddiası
Son dönemde attığı adımlarla 2015'teki nükleer anlaşmadan uzaklaştığı eleştirileri yapılan İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda (UAEA) görevli bir müfettişi alıkoyduğu iddia edildi.
06.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:58
Son dönemde attığı adımlarla 2015'teki nükleer anlaşmadan uzaklaşan İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda (UAEA) görevli bir müfettişi alıkoyduğu iddia edildi.
Kuruma yakın diplomatlar, Natanz kentinde görevli bir kadın çalışanın seyahat belgelerine kısa süreliğine el konulduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com