İran'ın güneydoğusunda çıkan çatışmada 2 Devrim Muhafızı öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'ın güneydoğusunda çıkan çatışmada 2 Devrim Muhafızı öldü

İran'ın güneydoğusunda çıkan çatışmada 2 Devrim Muhafızı öldü
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada, Devrim Muhafızları Ordusuna mensup 2 asker hayatını kaybetti.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada, Devrim Muhafızları Ordusuna mensup 2 asker hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Karargahının yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, dün gece Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez şehri Zahidan'da güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 asker yaşamını yitirdi.

Haber de, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren silahlı gruplar hakkında ayrıntıya yer verilmedi.

İran'ın Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" ile İranlı güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Silivri'de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu

Silivri'de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title