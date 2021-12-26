İran'ın güneydoğusunda çıkan çatışmada 2 Devrim Muhafızı öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada, Devrim Muhafızları Ordusuna mensup 2 asker hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Karargahının yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, dün gece Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez şehri Zahidan'da güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 asker yaşamını yitirdi.

Haber de, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren silahlı gruplar hakkında ayrıntıya yer verilmedi.

İran'ın Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" ile İranlı güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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