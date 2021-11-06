İran'ın başkenti Tahran'da nar festivali başladı

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen nar festivalinde ülkenin çeşitli bölgelerinden getirilen birbirinden lezzetli narlar eğlenceli bir atmosferde sunuluyor.

Başkent Tahran'ın AB ve Ateş Parkı'nda başlayan ve 22 Kasım'a kadar devam edecek festivalde Fars, Merkezi ve Kürdistan eyaletlerine ait kaliteli narlar sergileniyor. İklim şartları nedeniyle iyi bir şöhrete sahip İran narları, birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Festivalde narları tanıtan kadın ve erkek kuklalar da ziyaretçilerin keyifli dakikalar geçirmelerini sağlıyor.

İran kültüründe önemli bir yere sahip olan ve her sene 20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan yılın en uzun gecesinde kutlanan Şeb-i Yelda'da nar sofraların vazgeçilmez meyvesi konumuna sahip. Bu nedenle Şeb-i Yelda'ya yakın da nar festivalleri düzenleniyor.

Tahran'daki festivalde saksılarda yetiştirilebilen nar fideleri, nardan yapılmış tatlılar, nar suyu, nar ekşisi, nar pestili ve nar şeklindeki el işçiliği hediyelikler de stantlarda yer alıyor.

Ülkenin güneyindeki Fars eyaletinin merkez şehri Şiraz'dan festivale katılan çiftçi ve pazarcı Cemşid Amozgari, İran'da tüm mevsimlerde nar bulunabileceğini ancak en kalitelisinin sonbaharda yetiştiğini belirtti.

Ülkede nara verilen önem nedeniyle her sene bu aylarda festivallerin düzenlendiğini aktaran Amozgari, "Halkımız festivallere büyük ilgi gösteriyor. O nedenle yetkililerimizden bu etkinliklerin sayısını artırmalarını ve daha fazla yardımcı olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Amozgari, uzun yıllardır nar yetiştiriciliği ve satıcılığı yaptığını belirterek, "Tüm Orta Doğu'da nar var ancak en güzeli ve en lezzetlisi Şiraz'ındır. Taneleri siyahtır ve çok lezzetlidir. Buradan çıkan nar daha çok ihraç ediliyor ve içerideki tüketimi daha azdır." diye konuştu.

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