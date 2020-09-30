İran'ın Azerbaycan'a ihaneti kamerada! Ermenistan askeri araçlarına petrol taşıdılar
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İran'ın Azerbaycan'a ihaneti kamerada! Ermenistan askeri araçlarına petrol taşıdılar

30.09.2020 09:31 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:44

Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalar devam ederken İran'ın Ermenistan askeri araçlarına petrol gönderdiği görüntüler ortaya çıktı.

Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sürerken, İran'ın Azerbaycan Türklerine karşı yaptığı ihanetin görüntüleri sızdı.

İRAN KESİN BİR DİLLE YALANLADI

Son dönemlerde çatışmaların şiddetlenmesi ile bölge ülkelerinden beklediği desteği göremeyen Ermenistan'a İran'ın silah ve mühimmat gönderdiği öne sürülmüştü. İran kanadından yapılan açıklamada ise bu iddialar kesin bir dille yalanlanmıştı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ancak İran sınırları içerisindeki Güney Azerbaycan'da yaşayan Türklerin paylaşımları İran'ın Ermenistan askeri araçlarına petrol gönderdiğini ortaya çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.

İran'ın Azerbaycan'a ihaneti kamerada! Ermenistan askeri araçlarına petrol taşıdılar
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