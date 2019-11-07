İran heyetinden Van TSO'ya ziyaret

07.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:26

İran Nano Teknoloji Yenilik Konseyi (INIC) Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Dr. Saeed Sarkar ve beraberindeki heyet, Van Ticaret ve Sanayi Odasını (Van TSO) ziyaret etti.



Ziyarette, Van TSO Başkanı Necdet Takva tarafından Van'ın potansiyellerine ilişkin brifing verildi. Brifing sonrası konuşan Başkan Takva, odaya kayıtlı 80 İranlı tüccarın bulunduğunu söyledi. Van TSO Başkanı Necdet Takva, "İran İslam Cumhuriyeti vatandaşları ile yapılan ticarette karşılıklı işbirliği ve iletişim ihtiyacının giderilmesi amacıyla odamız bünyesinde İran Tüccar Danışma Ofisini açtık. Odamızda bugüne kadar 100'ü aşkın İran heyeti kabul ettik ve görüşmeler yaptık. Aynı zamanda bizde 20 heyetle birlikte İran'a ziyaretler gerçekleştirdik. Van'ın İran ile çok önemli ilişkileri bulunmaktadır. Kent olarak İran ile olan ilişkilerimiz ve komşuluğumuz, dünya ülkelerine örnek olabilecek düzeydedir. Bizim komşularımızı değiştirme imkanımız olmadığı için, iyi ilişkiler kurmak ve bu düzeyde yol almak zorundayız. Bizde Van olarak İran'la bu anlamda güzel ilişkiler kurduk. Bu ilişkilerin yapılacak olan yatırımlarla devam etmesi en büyük temennimizdir. Bu yüzden oda olarak İran'dan gelen yatırımcılara kapımız sonuna kadar açıktır" dedi.



İran Nano Teknoloji Yenilik Konseyi (INIC) Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Dr. Saeed Sarkar da, odanın misafirperverliğinden dolayı Van TSO Başkanı Necdet Takva'ya teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA