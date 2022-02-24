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İran halkı, yaptırımların kaldırılmasını umuyor

AA, Eisa Mohammadi - Güncel
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Tahran'daki çarşı ve pazarlardan detaylar Halkın alışveriş yapmasından detaylar TAHRAN - Viyana'daki müzakerelerde İran ve uluslararası aktörler arasında önemli ilerleme kaydedilirken, Tahran yönetimi müzakerelerin sonunda yaptırımların kaldırılmasını bekliyor.

Tahran'daki çarşı ve pazarlardan detaylar

Halkın alışveriş yapmasından detaylar TAHRAN - Viyana'daki müzakerelerde İran ve uluslararası aktörler arasında önemli ilerleme kaydedilirken, Tahran yönetimi müzakerelerin sonunda yaptırımların kaldırılmasını bekliyor. İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı. İran halkı, uygulanan yaptırımlar nedeniyle yüksek ekonomik krizle karşı karşıya olduğu için nükleer müzakerelerin sonuca varmasını ve yaptırımların kaldırılmasını umuyor.

İran halkı, yaptırımların kaldırılmasını umuyor

İran halkı, yaptırımların kaldırılmasını umuyor

İran halkı, yaptırımların kaldırılmasını umuyor

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

alışveriş, Tahran, Viyana, İran, Güncel, Haberler

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