İran Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin Suriye'de askeri nokta oluşturmasını kabul etmiyoruz
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musavi, Suriye'de yaşananlarla ilgili "Tahran, Türkiye'nin Suriye'de askeri nokta oluşturmasını kabul etmiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı" dedi.
Haftalık basın toplantısını devlet televizyonunda canlı yayında yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, Suriye'de yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Musavi, "Ankara'nın Suriye'de askeri üs kurmasına karşıyız. Bu sorunlar diplomatik yollarla çözülmeli" ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı" dedi.