İran Dışişleri Bakanı Zarif, Esed ile Bir Araya Geldi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esed ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, iki günlük Suriye ve Türkiye gezilerine başladı. Resmi ziyaretlerin ilk durağı olan Suriye'ye gelen Zarif, Devlet Başkanı Beşşar Esed ile bir araya geldi. Yüksek düzeydeki görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallem, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Ali Memluk katıldı. Yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel meselelerin yanı sıra Astana Süreci ile ilgili son gelişmeler, Suriye krizine siyasi çözüm gibi konuların ele alındığı açıklandı.

Esed'in İran ziyaretinin ardından gelen Zarif'in, İran'da alınan kararları görüşmede tekrar masaya yatırdığı öğrenildi. Esed'in İran'a düzenlediği ziyaretin kendisine haber verilmemesi üzerine Zarif, istifasını sunmuş ancak Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani istifa mektubunu kabul etmemişti.

Zarif ayrıca beraberindeki heyetle birlikte Şam'da Hazreti Zeynep'in türbesini ziyaret etti.

Suriye temaslarından sonra Türkiye'ye gelecek olan Zarif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ruhani arasında imzalanan anlaşmaları Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşecek. - ŞAM

Kaynak: İHA