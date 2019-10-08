İran Dışişleri Bakanı: Suriye'de olası bir askeri operasyona karşıyız

İran Dışişleri Bakanı: Suriye'de olası bir askeri operasyona karşıyız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı askeri müdahaleye karşı olduklarını söylediğini" belirtti

08.10.2019 10:21
İran Dışişleri Bakanı: Suriye'de olası bir askeri operasyona karşıyız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı askeri müdahaleye karşı olduklarını söylediğini" belirtti.


Bakanlığın resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerektiği" vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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