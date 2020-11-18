İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu
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İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu

18.11.2020 10:12 | Son Güncelleme: 18.11.2020 10:24
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi dün işgalden kurtarılan Cebrail'e giderek İran sınırındaki Hudaferin Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Bu sırada İran Devrim Muhafızları'ndan bir keskin nişancı Aliyev'i hedef alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Dağlık Karabağ'da Rusya Barış Gücü'nün bölgeye konuşlanması sürerken, Azerbaycan ordusu, Ermenilerin tamamen çekildiği Kelbecer'deki bazı noktalara girdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi ise önceki gün işgalden kurtarılan Cebrail'i ziyaretinde, İran sınırındaki Hudaferin Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Aliyev'in ziyareti esnasında, İran Devrim Muhafızları'ndan bir keskin nişancının dürbününden çekilmiş görüntüler ise sosyal medyadan yayınladı.

İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu

GÖRÜNTÜLER RUS MEDYASINDA DA PAYLAŞILDI

Görüntülerde, dürbünde Aliyev'in hedef alındığı görülüyor. Görüntüler Rus medyasında da paylaşıldı. Kullanıcılar sosyal medyadaki görüntülerle ilgili tepki gösterdi.

İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu

"UTANMADAN HEDEFE OTURMUŞ"

Güvenlik uzmanı olan Abdullah Ağar sosyal medyadan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bak bak bak! İran tarafından birileri sayın Aliyev'i İran-Azerbaycan sınırı Aras nehri üzerinde Hüdaferin'ini ziyaret ederken keskin nişancı silahlarıyla izlemiş, utanmadan nişangaha (hedefe) oturtmuş, bir de bunları utanmadan servis etmiş" ifadelerini kullandı.

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