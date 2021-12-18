İran'dan UAEA Başkanı Grossi'ye cevap: Hafıza kartları sabotaj eyleminde yok oldu

İran Atom Enerjisi Kurumu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi???????'nin Kerec Nükleer Tesisinin kamera sistemi içindeki hafıza kartlarıyla ilgili açıklamasına tepki göstererek, bu kartların yok olduğunu bildirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı Nournews'te yer alan açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi???????'nin ifadelerine tepki gösterildi.

Açıklamada Grossi'nin bahsettiği hafıza kartının sabotaj eyleminde yok olduğu aktarılarak, " Ajans, sahip olduğu potansiyeli kaynağı belli olan bu tür sabotaj eylemlerini önlemek için neden kullanmadığını açıklamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Ajansın denetleme görevinin yanında üyelerini koruma sorumluluğunun da olduğu savunulan açıklamada, "Bu kurum, İran nükleer tesislerine yönelik tehditlere neden engel olmadığının izahını yapmalıdır. Ajans bu konuda neden etkili adımlar atmıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

UAEA Başkanı Grossi???????, İran'ın Kerec Nükleer Tesisinde yürütülen nükleer faaliyetleri denetlemek için kullanılacak kamera sistemini kamuoyuna tanıtmıştı.

Nükleer tesise yönelik sabotaj sonucu hasar gören kamera sistemi içindeki hafıza kartlarının ne olduğuna ilişkin hala yeterli yanıtı İran tarafından alamadıklarını belirten Grossi, bu hususta Tahran'dan gerekli açıklamanın yapılmasını umut ettiklerini söylemişti.

Kerec'e yönelik sabotaj girişiminde Ajansın kameralarının bir kaynak olarak kullanıldığını iddia etmenin "saçmalık" olduğunu vurgulayan Grossi, kameralarda verici gibi bu tür bir girişimde kullanılabilecek bir mekanizmanın olmadığını, Ajansın kamera sistemlerinin bir sabotajın parçası olarak görülmek istenmesinin kendisini rahatsız ettiğini sözlerine eklemişti.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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