: İran'dan Türkiye açıklaması: Suriye ile krizin çözümü için arabuluculuk yapabiliriz

08.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:45

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye krizine yönelik yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye ile Suriye arasındaki krizin çözümü için arabuluculuk yapmaya hazırız" denildi.

"SURİYE'DEKİ SORUNLAR DİPLOMASİ YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İran'ın Ankara ve Şam arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinde yardımcı olmaya hazır olduğu" söylendi. Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye özel temsilcisi Geir Pedersen ve İranlı yetkililerin katıldığı toplantıda Tahran yönetimi, "Suriye'deki sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerekiğini" dile getirdi.

"SİVİLLER KALKAN OLARAK KULLANILMAMALI"

İran Dışişleri Bakanlığı'nın web sayfasında yayınlanan açıklamada toplantıda, İran hükümetini temsil eden yetkililerin "Suriye'deki sivillerin kalkan olarak kullanılmaması gerektiğini" söylediği aktarıldı.

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