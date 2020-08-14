İran'dan BAE-İsrail arasındaki anlaşmaya tepki
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İran'dan BAE-İsrail arasındaki anlaşmaya tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikelri (BAE) ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından, İran'dan anlaşmaya yönelik açıklama geldi.

İran'dan BAE-İsrail arasındaki anlaşmaya tepki
14.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:24

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikelri (BAE) ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından, İran'dan anlaşmaya yönelik açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, "Bu Filistinlileri arkadan bıçaklamaktır" dedi.

 İsrail ve BAE'nin ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya vardığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ile BAE arasındaki barış anlaşması büyük bir ilerleme. Şimdi bölgede benzer anlaşmaların gerçekleşeceğini umuyorum" ifadelerini kullandı. Söz konusu anlaşmaya İran'dan tepki geldi.

"BU FİLİSTİNLİLERİ ARKADAN BIÇAKLAMAKTIR"

 Anlaşmaya dair İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahte Siyonist rejimle (İsrail) utanç verici anlaşmaya varmak tehlikeli bir hareket ve sonuçlarından BAE ve onu destekleyen diğer devletler sorumlu olacaklar. Bu Filistinlileri sırtlarından bıçaklamaktır ve Siyonist rejime karşı bölgesel birliği güçlendirecek" denildi.


Kaynak: DHA

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