İran'dan ABD seçimleriyle ilgili açıklamalar peş peşe geldi: Trump ve Biden arasında fark var

ABD yaptırımlarıyla zor zamanlar geçiren İran, ABD'den gelecek seçim sonuçlarını bekliyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Biden'a çağrıda bulunarak ABD'nin yükümlülüklerine geri dönmesini istedi. Ruhani'den sonra İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de değerlendirmede bulundu. Zarif, Biden ve Trump arasında fark olduğunu söyledi.

Tüm dünyanın merakla sonuçlanmasını beklediği ABD seçimlerinde henüz net sonuçlar belli olmazken, seçimi şu an Trump'ın önünde olan Biden'ın kazanması bekleniyor. Özellikle ABD yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren İran seçim sonuçlarını dört gözle beklemeye başladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump'ın yaptırımlarını ekonomik terör olarak değerlendirdi ve yeni gelecek yönetime çağrıda bulunarak ABD'nin İran'a karşı olan yükümlülüklerine geri dönmesini istedi ve "Milletimiz, karşı taraf hukuka boyun eğene kadar sabır ve direnişini sürdürecektir" dedi.

"ABD TEK TARAFLI OLARAK ANLAŞMADAN ÇEKİLME HAKKINA SAHİP DEĞİLDİ"

Ruhani'nin bu açıklamasından çok kısa bir süre sonra İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de açıklamalarda bulundu. Venezuela'da bir televizyona konuşan Zarif, ABD ile İran arasında varılan nükleer anlaşmanın sadece iki ülkeye ait olmadığını belirerek, "Bu anlaşmada BM'de yer alıyor. ABD tek taraflı olarak anlaşmadan çekilme hakkına sahip değildi. Nükleer anlaşmadan ayrıldıklarında BM'den de ayrılmaları gerekiyordu" ifadesini kullandı.

"ABD ANLAŞMADAN AYRILMA KARARI ALDI"

ABD'nin tekrar nükleer anlaşmaya dönmesine ilişkin konuşan Zarif, "ABD kendisi anlaşmadan ayrılma kararı aldı. Eğer anlaşmaya geri dönmek isterlerse müzakere masasına oturmaya hak kazanmalılar" dedi.

"KULLANILAN DİPLOMASİ TRUMP VE DIŞİŞLERİ BAKANININ ŞAHSİ TEHİDİTTLERİNDEN İBARETTİ"

Zarif, ABD seçimlerinde kimin yeni ABD Başkanı olacaklarını bilmediklerini söyleyerek, "Şüphesiz her iki aday arasında farklar var. Özellikle Trump döneminde fazla bir diplomasi fırsatı görmedik ve kullanılan diplomasi ise Trump ve Dışişleri Bakanının şahsi tehditlerinden ibaretti. Bu nedenle aralarında farklar var ama bizim için önemli olan sözler değil uygulamalar olacaktır" şeklinde konuştu.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkenin ağır zararlar gördüğünü kaydeden Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmek için öncelikle İran'a yönelik politikalarını değiştirmek zorunda olduğunu belirtti.

BİDEN ANLAŞMAYA GERİ DÖNECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD'de başkanlık yarışını önde götüren Joe Biden, seçimleri kazanması halinde Başkan Yardımcısı olduğu dönemde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıklamıştı.