İran'da yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
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İran, Dünya

İran'da yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı

İran'da tavuk etine talebin azalması nedeniyle yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek toplu halde itlaf edilmesi, ülkede infiale yol açtı

18.04.2020 23:08 | Son Güncelleme: 18.04.2020 23:08
İran'da yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı

İran'da tavuk etine talebin azalması nedeniyle yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek toplu halde itlaf edilmesi, ülkede infiale yol açtı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir kamyon kasasına doldurulan yüzbinlerce civcivin boş bir araziye dökülüp, kepçeyle üzerlerine toprak atılarak itlaf edildikleri görüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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