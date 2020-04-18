İran'da yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı İran'da tavuk etine talebin azalması nedeniyle yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek toplu halde itlaf edilmesi, ülkede infiale yol açtı

İran'da tavuk etine talebin azalması nedeniyle yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek toplu halde itlaf edilmesi, ülkede infiale yol açtı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir kamyon kasasına doldurulan yüzbinlerce civcivin boş bir araziye dökülüp, kepçeyle üzerlerine toprak atılarak itlaf edildikleri görüldü. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com